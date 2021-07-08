聚焦“旅游+铁路” 培育打造西藏铁路旅游品牌_原创_中国西藏网

中国西藏网讯 “食、住、行、游、购、娱”是旅游的六大要素，交通不仅影响人们的旅游半径，更决定了人们的出游方式。伴随着西藏铁路的快速化发展，旅游和铁路相互依存、相互促进的关系更加紧密。7月7日，由西藏自治区旅游发展厅主办的西藏“旅游+铁路”发展暨“云端动车游”恳谈会在拉萨举行。 图为会议现场 摄影：王佳豪 会上，与会代表对“旅游+铁路”产品经验进行推广，并对瓶颈问题及就历史新机遇带来的“云端动车游”产品的研发及运营细节进行了广泛探讨，分享思路、畅谈发展规划。 图为与会人员在观看西藏铁路旅游精品线路推介PPT 摄影：王佳豪 据西藏自治区旅游发展厅相关负责人介绍，本次会议旨在推介西藏铁路旅游产品，进一步拓展市场，巩固西藏旅游美誉，加强区域沟通协作，促进西藏旅游更好更快发展。 图为会议现场 摄影：王佳豪 今年是中国共产党成立100周年、西藏和平解放70周年，同时也是青藏铁路全线通车15周年。西藏旅游与时俱进，长期以来致力于“旅游+铁路”产品的研发和推广。青藏铁路的旅游产品让游客体验了高原铁路旅行的独特魅力，火车观光获得了广大旅藏游客广泛好评。6月18日，“唐竺古道号”旅游品牌列车延伸运行至西安…