住建部：企事业单位自有存量土地，可建设保障性租赁住房_腾讯新闻

7月7日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍加快发展保障性租赁住房的有关情况。住房和城乡建设部副部长倪虹答记者问时表示，企事业单位自有存量土地，符合条件的，可以建设保障性租赁住房。 倪虹介绍，保障性租赁住房在土地政策方面给予了很明确的支持。对集体经营性建设用地，在人口净流入的大城市和省级人民政府确定的城市，可以建设保障性租赁住房。 据悉，产业园区配套用地，明确配套用地面积占项目总用地面积的比例上限从7%提高到15%，来建设保障性租赁住房。利用非居住存量房屋改建保障性租赁住房。 “这些措施的目的，都是降低土地成本，使租金不高于市场租金，让新市民、青年人能够租得起。”倪虹说，保障性租赁住房一定是符合条件的住房困难的人才能住，并且这个房子是租的，不能卖。守住这两条底线，就能好事办好，让真正有需求的人得到保障。 而住房和城乡建设部住房保障司司长曹金彪答记者问时提到，对闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋，经城市人民政府同意，在符合规划原则、权属不变、满足安全要求、尊重群众意愿的前提下，允许改建成保障性租赁住房。用作保障性租赁住房期间，不变更土地使用性质、不补缴…