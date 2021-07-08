厦门发布“非改租”政策 加大保障性租赁住房供应-房产频道-和讯网

PE仅24倍的医美股,独家重磅新品将于8月上线，有望颠覆玻尿酸填充市场！查看>> 观点地产网讯： 7月7日，厦门市发布《存量非住宅类房屋临时改建为保障性租赁住房实施方案》，方案规定，商业、办公、工业、仓储、科研教育等非住宅类存量房屋，符合条件的可申请改建为保障性租赁住房，不变更土地使用性质、土地使用年限，不补缴土地价款。 方案指出，厦门市行政辖区内经合法批建并已建成的商业、办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非住宅类存量房屋，可申请改建为保障性租赁住房。其中，商办类房屋应以地块、楼栋（梯）或独立楼层为申请单元，厂房、仓储类应以地块、楼栋为申请单元，旅馆、科研教育类应以地块为申请单元。 存量非住宅类房屋临时改建为保障性租赁住房，由政府提供政策支持，发挥市场机制作用，引导多主体参与、多渠道供给。改建后的保障性租赁住房重点解决新市民、青年人等群体住房困难问题，原则上每套（间）建筑面积不超过70平方米，以30～45平方米的小户型为主，租金价格接受政府指导，低于同地段同品质市场化租赁住房租金。 存量非住宅类房屋在符合规划原则、权属不变、满足安全要求、尊重群众意愿的前提下，允许改建为保障性租赁住房；…