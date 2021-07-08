旅行 篇二百零五：穿着婚纱去旅行，不负时光，不畏山海_国内旅游_什么值得买

旅行 篇二百零五：穿着婚纱去旅行，不负时光，不畏山海 最近粉丝留言在让in姐推荐蜜月旅行地。回想当年胡杏儿结婚的蜜月之旅足足花了两个多月，由日本、大溪地飞到新西兰、美国、再到英国、西班牙，最后还去了希腊和马尔代夫才舍得回香港，真是令人好羡慕。 下面几个地方是in姐推荐的蜜月旅行地以及婚戒和婚纱推荐，希望关注我们的朋友都甜甜蜜蜜，终生美丽幸福。 wedding 蜜月地推荐 蜜月对于每对新婚夫妇都是必不可少的，它就像是相爱的两个人之间的调味剂，新人们携手共度漫漫人生的开始，便是从印上第一个脚步开始。 Trip.01 丽江🇨🇳 十多年前大家都去丽江蜜月，最近因为疫情掀起了复古蜜月旅行。丽江的确是个很浪漫的地方，雪山美景搭着海誓山盟，是上帝遗留在这个世界上的一块人间仙境，丽江古城，距今已有800多年的历史，在传说里、典故里、文化里，把真挚成熟的爱情推向高潮，是何等瑰丽美妙的事情。 翠色山峦下，商居掩古城。花溪迎曲巷，岁月久悠增。丽江的魅力就是能使人慢的下来，随意的退得到生命应当享受的日子里。我们来丽江，遇见自己，遗忘过往，漫步古城感受闲适光阴里的一花一木，让午后的一米阳光一下子照进心中最…