厦门出台“非改租”新政 加大保障性租赁住房供应-市场行情 -中国网地产

中国网地产讯 7月7日，厦门市发布《存量非住宅类房屋临时改建为保障性租赁住房实施方案》（以下简称“方案”）。方案规定，商业、办公、工业、仓储、科研教育等非住宅类存量房屋，符合条件的可申请改建为保障性租赁住房，不变更土地使用性质、土地使用年限，不补缴土地价款。 以下为全文： 厦门市住房保障和房屋管理局 厦门市自然资源和规划局 厦门市建设局关于印发《存量非住宅类房屋临时改建为保障性租赁住房实施方案》的通知 各有关单位： 为有效增加保障性租赁住房供应，加快建立多主体供给、多渠道保障的租赁住房制度。经市政府研究同意，现将《存量非住宅类房屋临时改建为保障性租赁住房实施方案》印发给你们，请认真组织实施。 厦门市住房保障和房屋管理局 厦门市自然资源和规划局 厦门市建设局 2021 年7月1日 （此件主动公开） 厦门市存量非住宅类房屋临时改建为保障性租赁住房实施方案 根据《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（国办发［2021］22号）和《财政部、住房和城乡建设部关于加快推进中央财政支持住房租赁市场发展试点工作的函》（建办房函〔2021〕49号）《关于中央财政支持住房租赁市场发展试点有关工作…