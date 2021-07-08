睿思一刻·浙江：旅游×数字化 会碰撞出怎样的火花？-新华网

数字经济，作为浙江的“一号工程”，逐渐渗透到各个领域之中。随着人们生活水平的提高以及疫情对于旅游业带来的冲击，新的旅游消费需求正在激增，也为智慧旅游迎来了全新的机遇。眼下，数字化正在成为推动旅游业高质量发展的重要驱动力。 近日，浙江省文化和旅游厅公布了全省文化和旅游数字化改革试点项目名单，浙江有31个项目入选，引发网络关注。据新华睿思系统分析显示，有关“数字化旅游”的相关信息有3932条，其中7月6日是信息发布的高峰期，发布信息量为759条。在所有信息中，提及频率较高的热词为文化、加强、推进、推动、实施，可见舆论对于加快发展数字化旅游的迫切性。 据了解，浙里好玩数字旅游新服务平台、杭州城市大脑30秒入住场景、莫干山民宿产业数字化营销等10个项目入选数字旅游最佳实践案例。入选案例涵盖文旅大脑、数字化营销、数字化管理、内容型文旅等多领域的探索。 本次入选的案例之一“浙里好玩”是文旅数字化改革中的重点项目。“浙里好玩”基于游客的公共服务应用系统，涵盖了省内11个地市数千个旅游景点介绍、交通信息、旅游路线推荐及景点流量数据。在架构上，浙里好玩系统平台包括1个中枢、3个平台、8个中心、N个多跨…