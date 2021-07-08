住房保障司司长曹金彪：非存量住房改建保障性租赁住房获政策支持-房产频道-和讯网

PE仅24倍的医美股,独家重磅新品将于8月上线，有望颠覆玻尿酸填充市场！查看>> 观点地产网讯： 7月7日，在加快发展保障性租赁住房有关情况国务院政策例行吹风会上，住房和城乡建设部、住房保障司司长曹金彪介绍，《关于加快发展保障性租赁住房的意见》解决了非居住存量住房改建保障性租赁住房面临土地、规划、审批等方面的困难。 具体而言，《意见》明确了非居住存量房屋改建为保障性租赁住房的审批程序。《意见》明确，对闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋，经城市人民政府同意，在符合规划原则、权属不变、满足安全要求、尊重群众意愿的前提下，允许改建成保障性租赁住房。用作保障性租赁住房期间，不变更土地使用性质、不补缴土地价款。在实际操作中，可以由市县人民政府组织有关部门联合审查建设方案，出具保障性租赁住房项目认定书后，由相关部门办理立项、用地、规划、施工、消防等手续，纳入工程质量安全的监管。这是一个方面。 曹金彪表示，《意见》有利于降低保障性租赁住房的建设成本。《意见》提出，商改租、工改租这些改建的保障性租赁住房，在用作保障性租赁住房期间不变更土地使用性质，不补缴土地价款。今后…