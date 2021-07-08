厦门多类存量非住宅房屋可临时改建为保障性租赁住房-新华网

记者昨日从市住房局获悉，我市近日出台《存量非住宅类房屋临时改建为保障性租赁住房实施方案》（以下简称《实施方案》），符合条件的商业、办公、工业仓储、科研教育等存量非住宅类房屋可申请改建为保障性租赁住房，不变更土地使用性质、土地使用年限，不补缴土地价款，助力加快盘活闲置房屋资源，加大保障性租赁住房供应。 住房问题是民生大事，我市始终坚持“房住不炒”的定位，全面构建“稳租期、稳租金”的住房租赁市场。日前，国务院办公厅印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》，明确保障性租赁住房基础制度和支持政策。我市迅速贯彻落实国务院精神，出台《实施方案》，不断挖掘和拓宽保障性租赁住房供给渠道，努力让新市民、青年人等群体住有所居。 哪些房屋可申请改建？ ●商业、办公等多类非住宅类存量房屋，可申请改建 ●存在违法违规行为未处理的，不得申请改建 《实施方案》出台后，市住房局召集住房租赁企业和有改建存量非住宅意向的企业，召开政策通气会。 市住房局指出，本市行政辖区内经合法批建并已建成的商业、办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非住宅类存量房屋，可申请改建为保障性租赁住房。 其中，商办类房屋应以地块、楼栋（梯）或独立楼…