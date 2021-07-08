济南2021年7月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 7月8日下午，浪潮新基建科技有限公司与东营经济技术开发区签署战略合作协议。东营经济技术开发区党工委书记、管委会主任康茂礼，浪潮集团新基建公司党委副书记姜振华出席签约仪式。东营经济技术开发区党工委委员张建立与浪潮新基建副总经理王守磊代表双方签署战略合作框架协议。

签约仪式上，康茂礼对浪潮新基建科技有限公司一行的到来表示热烈欢迎，并详细介绍了东营经济技术开发区经济社会情况；姜振华介绍浪潮新基建科技有限公司情况，随后双方共同签署战略合作协议。

浪潮新基建公司是浪潮集团旗下的新型基础设施建设骨干企业和智慧城市解决方案与产品服务商，主要开展传统城市基础设施智能化改造及云计算、大数据、人工智能、5G、工业互联网、物联网等相关的新型基础设施建设业务。

双方将发挥各自优势资源，围绕东营经济技术开发区产业布局，在新基建、智慧城市、产业园区建设等领域深入合作，合力打造东营市信息产业高地。借助浪潮新基建公司在行业影响力，东营经济技术开发区将推进成立新基建产业联盟，吸引全国新基建领域优质企业来开发区落户，营造东营新基建产业生态。此外，还将依托浪潮新基建公司的资本与技术优势，加快5G感知设备、智慧杆塔等多网多杆合一设备的快速部署及大数据中心、智能交通智慧园区等新型基础设施建设，带动全市新基建加快布局。

此次签约，标志着双方合作进入新阶段，必将对东营经济技术开发区数字经济发展水平提升起到重要推动作用。

浪潮新基建与东营经济技术开发区签署战略合作协议 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com