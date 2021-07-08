AIT 重申支持St. Jude Children's Research Hospital(R)

AIT Worldwide Logistics重申支持St. Jude Children’s Research Hospital®

领先的供应链解决方案提供商宣布第五年成为St. Jude步行/跑步赞助商

伊利诺伊州伊塔斯卡2021年7月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — AIT Worldwide Logistics自豪地宣布其第五年作为多市场团队成为St. Jude步行/跑步赞助商，支持St. Jude Children’s Research Hospital®完成其终结儿童癌症的使命。



作为一个多市场团队，AIT Worldwide Logistics连续第五年支持St. Jude Children’s Research Hospital(R)，为该慈善组织在世界各地举办的年度步行/跑步筹款活动提供帮助。

“看到AIT的团队成员通过回馈社会来践行公司的价值观，我总是感到非常自豪，”AIT总裁兼首席执行官Vaughn Moore表示。“很难找到比帮助终结儿童癌症和确保St. Jude家庭不再为治疗支付一分钱更有价值的事业了。”

九月是儿童癌症宣传月，AIT全球网络的团队成员计划筹集至少3万美元，这一数字正是该公司承诺筹集的金额。为筹集资金，团队成员将参加世界各地20多项预定的步行/跑步活动（其中许多将通过虚拟方式进行），以及其他在线和社交活动。

“尽管在去年的活动中疫情带来了意想不到的挑战，但我们的筹资团队还是为St. Jude的孩童和家庭提供了很大帮助，”Moore补充道。“因此，我毫不怀疑，我们必定会在2021年再次达成这一目标。”

自AIT于 2017年宣布St. Jude成为该公司的旗舰慈善盟友以来，AIT的团队成员们召集了朋友、家人和社区成员来支持这项事业，最终为医院筹集了超过22.5万美元的资金。

在过去50年里，St. Jude一直在开发有助于将儿童癌症总体存活率从20%提高到80%以上的治疗方法。该医院还为世界各地的卫生保健提供者进行培训，并免费分享其与世界卫生组织合作发现的成果。如需了解更多信息，请访问www.stjude.org/together。

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