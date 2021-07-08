同程生活：第一家破产的社区团购，还欠供应商上亿元吴志祥艺龙何鹏宇同程旅游_手机网易网

7月7日晚，在同程生活CEO 何鹏宇 与被拖欠了上亿元货款的供应商们直播进行商讨后，同程生活发布公告，决定申请破产。 在此之前，同程生活就被曝已经有供应商上门维权。7月8日上午，针对上门“讨债”的供应商，同程生活提出二选一的赔偿方案，但这两种赔偿方案均遭到了供应商的拒绝。 而在申请破产前一天，同程生活刚刚宣布改名转型：将“同程生活”改名为“蜜橙生活”，将进一步加大“团长”私域流量及直播供应链端投入，为“团长”提供更多优质商品，继续为用户创造价值。 在经过1000多天、8轮融资、估值65亿后，同程生活成为国内第一家破产的社区团购。 赔偿方案引发供货商不满 7月7日晚，社区团购品牌同程生活运营主体苏州鲜橙科技有限公司，在其官方微信公号发布公告，因经营不善，多方努力后仍然无法摆脱经营困境，公司决定申请破产，现拟申请破产。 而在平台宣布破产前，大量被欠款供应商聚集在苏州同程集团大厦上门“讨债”，进行维权。 近几日每天都有上百人前来维权。据财经网报道，一位为同程生活供应食品的供应商王伟表示，7月8日中午来现场的有二三百人，维权的人除了供应商之外，还有同程生活的员工、送货司机以及团长。截至目前，已…