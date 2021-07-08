厦门：存量非住宅可改租赁房，以30至45平方米小户型为主

7月8日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从厦门市住房保障和房屋管理局官网了解到，厦门市住房保障和房屋管理局、厦门市自然资源和规划局和厦门市建设局联合印发《存量非住宅类房屋临时改建为保障性租赁住房实施方案》（以下简称《方案》）的通知。 近日，厦门市住房局召集相关企业宣讲“非改租”政策。 厦门市住房局 供图 《方案》规定，经合法批建并已建成的商业、办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非住宅类存量房屋，可申请改建为保障性租赁住房。其中，商办类房屋应以地块、楼栋（梯）或独立楼层为申请单元，厂房、仓储类应以地块、楼栋为申请单元，旅馆、科研教育类应以地块为申请单元。改建项目仅临时变更建筑使用功能，用作保障性租赁住房期间，不变更土地使用性质、土地使用年限，不补缴土地价款。改建后不得分割登记、分割抵押、分割销售。 另外，改建后的保障性租赁住房重点解决新市民、青年人等群体住房困难问题，原则上每套（间）建筑面积不超过70平方米，以30-45平方米的小户型为主，租金价格接受政府指导，低于同地段同品质市场化租赁住房租金。用地性质、原土地使用年限不变，不征收土地价差；改建后不得分割登记、分割抵押、分割…