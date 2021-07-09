深度解析丨公募REITs试点范围扩容发改委_新浪财经_新浪网

原标题：深度解析丨公募REITs试点范围扩容 来源：REITs行业研究 【正文】 自6月21日首批9单公募REITs产品发行上市，至今虽仅两周有余，但市场关注度与认购热情却极高，9单公募REITs产品的运行也相对平稳（除强制分红要求外还有资本利得收益、目前9只公募REITs产品的收益率平均达到2%左右），为进一步在全国范围内及其中的重点领域铺开公募REITs创造了条件。 一、短短不到一年，公募REIT 试点为何进一步扩容？ （一）2021年7月2日，发改委发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》（简称“958号文”），对2020年7月31日发布的《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目申报工作的通知》（简称“586号文”），从试点区域（扩展到全国范围内）、资产范围（新增了清洁能源和保障性租房以及旅游基础设施）等多个层面对公募REITs范围进行了扩容，并提出了进一步的要求（如最低规模、募集资金投向等）。 （二）958号文明确提出“将符合条件的项目分类纳入全国基础设施REITs试点项目库，做到应入尽入”，意味着公募REITs即将…