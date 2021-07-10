刚刚，安徽公布一名密切接触者行动轨迹，涉医院、餐馆、酒店，详情来了 每经网

每经编辑 毕陆名 “安徽发布”微信公众号消息，7月10日，萧县新冠肺炎疫情防控应急指挥部办公室发布通告，公布一位密切接触者行动轨迹公布，同时寻找次密接人员。详情如下： 2021年7月9日16时11分接江苏省疾病预防控制中心协查函，萧县有一例密接者娄某，经初步调查涉及公共场所活动轨迹如下： 2021年7月7日24时左右，宿州市埇桥区地地道道烧烤店就餐， 然后去格林豪泰酒店住宿。 2021年7月8日17时左右乘皖LT7456出租车到新县医院西门， 然后进入新县医院住院部大楼， 乘东头5号电梯至8楼心内科。19时30分左右乘该电梯下至一楼，随即到新县医院对面口福牛肉汤就餐。19时50分左右由新县医院西门进入，然后到住院部仍乘该电梯至住院部8楼心内科。21时左右仍乘该电梯下至一楼，然后经西门离开新县医院，骑电动车至中山北路商贸城北都市果园购买水果，21时25分左右至萧县民政局北都市果园购买水果，后至闽泰家中。 2021年7月9日12时左右乘坐私家车至新县医院，然后乘坐4号电梯至8楼心内科，约10分钟后乘坐该电梯下至1楼。 12时40分左右在马井“赵新民羊头馆”就餐。 请与密切接触者活动有交集的…