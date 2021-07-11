提起柳州就想到螺蛳粉？广西还有超多美景旅行桂林美景_新浪时尚_新浪网

作者：环球旅行 2020年11月1日至2021年1月31日（国家法定节假日除外），中国各地游客在广西4A级及以上旅游景区游览时，凭本人有效身份证件即可享受优惠政策。广西区外游客可免首道门票，广西区内游客享受门票挂牌价5折优惠。 01 说到一座城市，因为一种美食而成为代名词，就会让人想到柳州，螺蛳粉。 不知道什么时候开始，提起柳州想到的就是螺蛳粉，而螺蛳粉就代表着柳州。 这碗香到全国人民的粉，让人们记住了广西有座安逸美丽的小城，柳州。 而看似低调的柳州，其实是许多资深老驴内心私藏的一座宝藏城市。 每当三四月，当26万株紫荆盛放，柳州的街头巷尾紫荆花花开成海，花事不输日本樱花，年年刷屏朋友圈。 柳州的安逸不输成都，只是低调很多。 在柳州，人们经常可以见到这样的景象：某个老巷或菜市场外面停满了豪车，衣着讲究和衣着随意的人一并排着队，只为等一个煮艺精湛的老板煮好一碗螺蛳粉，这里街头巷尾，藏着柳州最接地气的嗦粉日常。 柳州的夜景，也让人最眷恋不舍。 柳州的夜不仅有熙熙攘攘的吵闹夜市，也有最美的城市夜景，青山绿水的柳州，桥梁众多，在地王公馆——全城的制高点可以看到柳州的夜色，文惠桥在夜色中发着光…