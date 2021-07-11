小众露营的金矿，挖向女性消费者露营帐篷户外运动露营地旅游_手机网易网

图片来源@视觉中国 文｜电商在线，作者 | 王亚琪，编辑｜斯问 发现没，短视频软件正在向你展示一个有逼格的生活方式，房车、 露营 、野炊，一副岁月静好的样子。电商平台也开始向你PUSH上万元一个的 帐篷 ，上千元一个的手冲咖啡壶。 计算机层面的现代算法概念，固然有千人千面的测试性质，但优先将新奇特和潮流生活推荐给用户，是平台保持生命力的方式之一。 你看到的再也不是以往印象中焦头烂额，满脚泥巴扎帐篷的狼狈样。取而代之的是一幅幅人与自然、低调奢华的时尚大片。 2020年，疫情让私密性较强的露营玩法悄然出圈。天幕帐篷、实木桌椅、山系服装、华丽的灯饰以及手冲咖啡、精酿啤酒、烧烤都是标配。今年天猫618，精致露营同比增长超150%，露营同比增长近30%。户外手冲壶、复古煤气灯等成为618最受欢迎的新品。 有人形容露营是现实版“动物森友会”——你能搭配出最符合自己心意的场景，摆拍出各种风格的大片。就像网红们用清一色加州风的滤镜，定义了什么是“精致露营”，业内也赋予了它一个专有名词“Glamping”，是Glamorous（精致的）+Camping（露营）的意思。 两室一厅供水电的帐篷酒店 你吐槽这…