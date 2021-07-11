深圳2021年7月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年7月5日下午，内蒙古自治区呼和浩特市区、武川县南部、土左旗东部等地出现冰雹天气，冰雹最大直径达21毫米。其中，呼和浩特市受到冰雹灾害影响尤为严重，全市超50%区域受灾，给全市人民生产和生活造成了影响并带来经济损失。

灾害发生后，大家财险立即成立理赔应急工作小组，组织大家财险内蒙古分公司快速响应此次灾害事件：

一、紧急安排呼和浩特市区周边机构理赔人员前往一线支援查勘工作，并确保第一时间完成相关出险排查。

二、成立应急查勘定损组、客户服务组、理算组、数据支持组等工作小组，紧急联系当地多家维修点，建立临时冰雹案件定损中心，及时、有序、高效完成灾区理赔服务工作。

三、推出了4项服务举措，为出险客户及家属提供温暖、便捷的理赔服务：

大家财险理赔服务举措

1、24小时理赔报案服务

客户可通过客服热线95569进行咨询和报案。

2、开通车险理赔绿色通道

启动理赔快速响应机制，开通理赔绿色通道，优先处理灾害案件。

3、简化理赔手续资料

制定特殊应急理赔规则，简化理赔手续，加快案件处理，免事故证明、万元以下赔案免发票。

4、通报机制及跟踪服务

建立冰雹受灾案件每日通报机制，汇总案件进展，总分公司安排专人跟踪指导。

截止 7 月9日，大家财险共接到此次灾害报案177笔，初步估损金额47.59万元。截至发稿前，完成车险赔付80笔，赔偿金额17.69万元。

灾难无情、“大家”有爱，大家财险将继续全力以赴进行查勘及救援工作，以实际行动为客户提供专业、高效、贴心的理赔服务。

大家财险快速应对内蒙古冰雹灾害事件 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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