$万科A(SZ 2)$ 2007年，苏世民豪掷275亿美元买下 希尔顿 酒店，舆论一片哗然。随后金融危机爆发，希… 雪球

来源：雪球App，作者： 信仰capital，（https://xueqiu.com/5096661946/190071959） $万科A(SZ 2)$ 2007年，苏世民豪掷275亿美元买下 希尔顿 酒店，舆论一片哗然。随后金融危机爆发，希尔顿市值暴跌，苏世民却显得很高兴 2007年，苏世民豪掷275亿美元买下希尔顿酒店，美国一片哗然，都觉得苏世民疯了。很快，金融危机爆发，希尔顿市值暴跌70%，苏世民却显得无比高兴，原因令人唏嘘。 2007年7月，希尔顿酒店CEO斯蒂芬·博伦巴赫决定把酒店卖掉，一时间，包括苏世民的黑石基金在内，不少美国公司都表达了收购意向。 为了成功拿下希尔顿，苏世民决定从黑石基金拿出65亿美元，又找银行贷了210亿，以总计275亿美元的价格击败了一众竞争者。但质疑声也随之而来， 因为跟希尔顿的市值相比，这个价格溢价了32%！ 外界一致认为，苏世民这次要栽跟头了！而这一观点好像很快就得到了证实：2008金融危机来了！ 美国人的消费观念与我们很不一样，我们喜欢存钱，美国人喜欢贷款。他们借贷大量资金以确保眼前的优质生活，再慢慢还款。一旦出现意外还不起款，就会形成坏账，当…