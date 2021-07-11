石井镇持续开展打击电信诈骗大清查大宣传行动 为严厉打击电信网络诈骗违法犯罪，从根源上加强辖区群众识骗防骗的意识和能力，守好人民群众的钱袋子，6月以来， 娄星区 石井镇党委政府持续开展为期一个月的打击电信网络诈骗犯罪大清查、大宣传行动，同时及时调度各村对大清查工作落实情况，确保工作按时落到实处。 强化全面宣传，扩大声势。各村挂点领导、驻村干部、“娄底红”网格志愿者、村支“两委”干部进行挨家入户走访，发放宣传彩页和《致全镇人民的一封信》，宣传电信网络诈骗的严峻性和危害性，向群众介绍此次行动的目的以及镇党委政府的决心，讲解识骗防骗技巧，并动员群众积极举报，并公布奖励举措和举报电话，若发现涉嫌诈骗人员以及诈骗窝点，务必第一时间向公安机关举报。同时，全镇还通过横幅、LED标语、广播、海报、立柱广告牌等多种载体方式进行全面宣传。 强化清查行动，确保实效。镇政法委员带领综治办、派出所、“娄底红”网格志愿者服务队、各村村支“两委”干部等人员对本辖区移民安置小区、旅馆、各村聚集场所等重点场所开展大清查，并要求各房东、各经营业主开展自查，发现有诈骗嫌疑人员立即举报。加大对辖区学校周边出租房屋、临时住所、以…