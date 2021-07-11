“康养+旅游”打造城市新名片

“统筹推动旅游产业化与新型工业化、新型城镇化、农业现代化协同发展，打造国际一流山地旅游目的地、国内一流度假康养目的地，推进多彩贵州旅游强省建设。”被写入《关于推动旅游业高质量发展加快旅游产业化建设多彩贵州旅游强省的意见》。 在兴义市贵州醇景区，一年四季都有独特的生态魅力吸引着游客纷至沓来，真正成为兴义市的康养休闲“后花园”。 “在炎热的夏天，进来呼吸新鲜空气，吹吹晚风，看看夜景，别提多爽了。”来自遵义的游客黄家英说，她今年已60岁，退休后跑了贵州许多的山山水水，兴义贵州醇景区今年她已经是第二次来了，春天的时候还在景区里看了樱花，现在她办理了贵州醇景区的旅游年卡，秋冬季节兴义天气暖和，还会再来，以后在兴义定居养老也未尝不可。 近年来，兴义市把“康养”与生态旅游有机结合，结合兴义“一城四景”自然景观和文化特色，以“康养”为主打特色，促进兴义市旅游产业从“旅游”向“旅居”的思维转换。 作为珠江上游重要的生态屏障和西南生物医疗资源的巨大宝库，兴义具有世界上独一无二的低纬度、中海拔气候，全年空气指数优良天数100%，是康体养生的绝佳之地。2019年，兴义相继荣获“避暑旅游十强城市”和“中国四季康…