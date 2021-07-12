“柬中友好合作的成果”_凤凰网

在柬埔寨波萝勉省，一条笔直的国家公路横贯热带丛林和农田，自西南向东北方向的特本克蒙省延伸，货车、皮卡等川流不息。这是柬埔寨11号国家公路，由承建方中国路桥工程有限责任公司(以下简称“中国路桥”)改扩建。该项目是中柬共建“一带一路”重点项目，也是柬埔寨道路主干网升级计划的重点工程。 11号国家公路连接柬埔寨1号、7号和8号国道，主干线全长96.48公里，是柬放射形公路网的重要组成部分。工程始于2017年12月。今年6月，项目提前14个月竣工移交。项目建设过程中，柬埔寨国务大臣兼公共工程与运输大臣孙占托多次到现场视察，对项目质量给予高度评价。 “11号国家公路改扩建项目的完成将进一步完善柬埔寨国家公路干线网，极大改善当地交通状况并促进沿线旅游、就业及经贸发展。”孙占托说，中国政府通过无偿援助和优惠贷款，为柬实施基础设施建设和推进民生项目提供了巨大帮助和支持。 柬埔寨首相洪森表示，中国支持柬道路基础设施建设，为柬经济社会发展和民生改善作出了重要贡献。11号国家公路改扩建项目意义重大，“是柬中友好合作的成果”。 波萝勉省斯外村村长普伦见证了这条路改扩建前后的巨大变化。“以前的公路坑坑洼洼，下雨…