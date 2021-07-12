李学用：探索场景化营销 捷途开创“旅行+”生态领导者-新浪汽车

近日，在 捷途 汽车举办的品牌之夜，捷途汽车正式成为 奇瑞 控股旗下的独立品牌。这也就意味着，捷途汽车正式成为与奇瑞汽车、 凯翼 汽车、星途汽车并列的第四品牌。 从“捷途速度”成为中国新锐SUV品牌的代表，从“捷途产品序列”到“捷途汽车”，是捷途“旅行+”战略背景下产品、服务与生态的全面进阶。 其实捷途品牌刚刚诞生之际，中国汽车市场出现了负增长，尤其是快速增长的SUV市场更是明显，可以说捷途汽车生不逢时，但是经过不到3年的发展，主打“旅行+”定位的捷途汽车找到了专属领域，却又恰逢其时的冲出了一条属于自己的发展道路。 发布会前夕，新浪汽车与奇瑞控股·JETOUR捷途汽车副总经理、营销中心总经理李学用进行了面对面沟通，共同探讨捷途汽车在新时代下如何稳步向前。 致力于成为“旅行+”生态领导者 汽车已经从出行工具升级为出行场景载体，汽车产业也在经历用户需求与技术革新双重驱动的时代。如今露营、亲子游、情侣游、个性化定制游等网红经济模式迅速崛起，新群体正在引领消费变革，技术革新同样在彻底颠覆和重构这个时代，改变出行场景。 李学用通过真实数据与大家分享，他表示五一期间在捷途的用户中，有52%以上的客…