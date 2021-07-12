中国汽车系统获得SGS TUV认证

武汉2021年7月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国汽车系统股份公司（纳斯达克：CAAS）（“CAAS”或“公司”），一家在中国处于领先地位的汽车动力转向系统及零部件供应商，今天宣布其全资子公司湖北恒隆汽车系统集团有限公司（“恒隆”）获得SGS TUV ISO26262:2018 ASIL-D认证。

此项认证表明，恒隆已经建立了SGS TUV ASIL-D体系中最高等级的功能安全产品开发程序，符合ISO26262:2018标准的所有要求。随着车辆系统复杂性的提高，ISO26262:2018为包括管理、开发、生产、销售、服务和回收在内的，完整的车辆生命周期，提供了可靠的安全指导标准。 ISO26262:2018 制定了全面的功能安全开发程序，涵盖了规划、设计、实施、集成、验证、确认和配置的全过程。ISO26262:2018 ASIL（汽车安全完整性等级）根据安全风险程度，把具有不同安全风险的软件系统和硬件组件，依照安全标准由A到D分级，其中D为最高等级，也是安全要求最为苛刻的等级标准。

SGS 是世界领先的检验、鉴定、测试和认证公司。SGS 成立于 1878 年，是世界公认的质量和诚信标准。SGS 拥有 90,000 多名员工，通过其遍及全球的2,000 多家办事处和实验室网络化运营。SGS-TUV 功能安全团队，通过全球认证，确保产品和系统满足国际市场的安全需求。ISO26262:2018 适用于安装有单一或多个电气和/或电子系统的系列量产车辆的安全相关系统。

公司首席执行官吴其洲先生评论道：“我们全力追求最高的质量标准，以满足国内外客户的需求。此项SGS-TUV认证符合中国政府的新国标GB17675-2021，且进一步证实了我们的卓越品质，让我们从为数不多的竞争对手中脱颖而出。”

关于中国汽车系统股份公司

位于中国湖北的中国汽车系统股份公司（纳斯达克：CAAS）是中国汽车行业在动力转向系统及零部件市场处于领导地位的供应商，通过旗下16家中外合资及全资子公司开展运营。公司提供各种型号的乘用车及商用车转向系统部件。公司动力转向部件涵括四大系列，年生产超过600万台套的转向器、转向管柱以及转向油管。CAAS的客户包括中国一级汽车制造商，如：一汽集团、东风汽车集团、比亚迪汽车有限公司、北汽福田和奇瑞汽车有限公司以及北美的菲亚特克莱斯勒公司和福特公司。了解更多企业信息，敬请点击：http://www.caasauto.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含了美国《1995年私有证券诉讼改革法案》所定义的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述仅代表我们截至新闻稿发布之日的估计和假设。这些前瞻性陈述涉及一些事项的定性和定量陈述，包括会计误差、期间、公司评述性质、公司或管理层的预期结论以及其它非史实的陈述。由于存在一定的风险和不确定性，实际结果可能与预测有较大出入。因此，公司的实际经营结果受多种因素影响，可能与前瞻性陈述存在重大差异，其中包括公司于2021年3月30日向美国证券交易委员会提交的10-K年度报表“风险因素”部分所述，以及公司随时向美国证券交易委员会提交的文件所述。如果COVID-19疫情的暴发不能被及时、有效地控制，汽车销售市场前景恶化、地区和国家经济增长放缓、客户财务状况或流动性减弱以及我们无法预见的其他因素存在，我们的经营和财务状况可能会受到重大不利影响。我们的生产经营在制造、交付和组装过程中的长期中断或无法预料的延迟都可能持续导致向客户运送产品的延迟、成本增加及收入减少。我们明确声明，无论出于新的信息、未来事件或其它原因，公司不对本文的前瞻性陈述的更新承担任何责任。

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李杰︱CFO

中国汽车系统股份公司

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