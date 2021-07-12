重磅！全国多地紧急通知！未接种新冠疫苗人员将影响出行 每经网

每经编辑 程鹏 日前江西崇仁县、 江西定南县、 江西 安远县、 浙江丽水、宁波宁海相继发布告知书没接种新冠疫苗将影响出行。 宁波宁海县 据宁波宁海县卫生和计划生育局官方微信公众号消息，该县疫情防控办公室7月11日发布通知：25日起， 原则上不允许未接种新冠疫苗人员（禁忌症者除外)进入医疗机构住院部、养老院、学校（幼儿园、托儿所、校外培训机构）、图书馆、博物馆、监所等重点场所。 同时，入境人员居家健康观察和日常健康监测期间共同生活居住人员均须接种疫苗，否则居家审核不予通过。农村集市摊主未接种疫苗不允许出摊。商场超市、宾馆酒店、剧院影院等人员集聚场所可参照以上管控措施。 通知要求，年满18周岁以上（户籍不限）无疫苗禁忌症的人员均须接种。12日起，全县机关企事业单位、医疗机构、车站、高铁站、养老院、敬老院、福利院、学校（幼儿园、托儿所、校外培训机构）、监所、宾馆、旅馆、民宿、农家乐、酒店、商场、超市、银行、农贸市场、景区、图书馆、文化馆、剧院、博物馆、影院、KTV、网吧、健身房及各类办事大厅等人员密集场所，全面实行健康码和新冠疫苗接种后金边标识码“二码联查”，即在查验健康码的同时检查疫苗接种…