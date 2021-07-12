重磅，中国多地通知：未接种疫苗将影响出行 万维读者网

没有接种新冠疫苗，出行将受限了？ 浙江两地发布通知 未接种疫苗人员限制进入部分场所 7月11日晚，浙江宁波宁海县发布重要通告 关于进一步推进全县新冠疫苗接种工作的通告 为切实做好新冠肺炎疫情常态化防控，加快推进新冠疫苗接种，尽快建立我县全民免疫屏障，现将有关事项通告如下： 一、凡年满18周岁以上（户籍不限）无疫苗禁忌症人员均须接种，在7月25日前完成第一针剂接种，8月25日前完成第二针剂接种。请适龄未接种人员持本人身份证尽快前往就近疫苗接种点接种疫苗，以免给工作、生活、学习、出行等方面带来不便。 新冠病毒疫苗禁忌接种证明统一由宁海会展中心、东镇商务楼疫苗接种点开具（需出具身份证以及县级以上医疗机构相关诊疗记录）。 二、7月12日起，全县机关企事业单位、医疗机构、车站、高铁站、养老院、敬老院、福利院、学校（幼儿园、托儿所、校外培训机构）、监所、宾馆、旅馆、民宿、农家乐、酒店、商场、超市、银行、农贸市场、景区、图书馆、文化馆、剧院、博物馆、影院、KTV、网吧、健身房及各类办事大厅等人员密集场所全面实行健康码和新冠疫苗接种后金边标识码“二码联查”。即在查验健康码的同时检查新冠疫苗接种记录（…