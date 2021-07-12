苏州酒店坍塌已致1死7伤另有10人失联 省长赶赴现场苏州市吴江区省长酒店坍塌_手机网易网

精彩弹幕，尽在客户端  @苏州发布7月12日消息，据今吴江消息：7月12日15时33分许， 苏州市 吴江区 松陵街道油车路188号四季开源 酒店 辅房发生 坍塌 。江苏省委书记娄勤俭、 省长 吴政隆作出批示，要求科学组织搜救，全力救治伤员，最大限度减少人员伤亡，防止发生次生灾害。省长吴政隆、常务副省长樊金龙以及苏州市、吴江区主要领导第一时间赶赴现场组织指挥救援。截至18时40分，已救出被困人员8人，其中1人死亡，4人生命体征平稳，3人正在抢救。另有失联人员10人。救援正在全力进行，事故原因正在调查中。 精彩弹幕，尽在客户端  据澎湃新闻7月12日报道，7月12日下午，苏州市吴江区一家酒店发生倒塌事故。经初步了解，系该酒店部分房间坍塌， 涉及登记住宿的13个房间15人，被困人数正在核查中，现场已全力开展救援工作。 据央视新闻报道，据当地政府消息，7月12日下午，江苏苏州市吴江区松陵镇油车路188号四季开源酒店发生倒塌事故。 经初步了解，有被困人员，数量正在核查中，现场公安消防等已全力开展救援工作。记者正在赶往事发途中。 苏州一酒店坍塌 附近商户：一到四层是直接“坐”下去的