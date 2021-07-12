携程：暑期跨省游订单同比增413%

7月12日，携程发布《2021暑期旅游大数据报告》。《报告》显示，今年暑期（7月1号到8月31号）跟团游和自由行订单较2020年同期增长10倍以上。在跨省游恢复将满一周年之际，暑期跨省游订单量同比增长413%。 携程私家团也再次延续了自跨省游恢复以来的增长势头，暑期私家团订单量较2019年同期增长达169%。定制游市场呈现供需两旺的特征，携程定制游订单量较去年同期增长超7倍，入驻携程平台的定制游供应商数量同比增长65%。 《报告》还提炼了暑期旅游市场中的趣味数据，例如，在今年暑期亲子游订单中，半数以上的订单为母亲独自带娃旅行；暑期大学生人均旅游花费较去年同期增长超4成，相当于大学生2个月的生活费。在暑期热销的野奢类线路产品中，80后家庭及闺蜜群体成为消费主力。随着“宅酒店”成为主流度假方式，今年暑期，携程“吃+住”套餐同比增长超15倍。 从机票预订情况来看，海岛游成为今年夏天亲子旅客的首选，24%的亲子旅客暑期首选三亚、青岛、大连、舟山等海岛城市遛娃。从出发地来看，上海、北京、成都三地家长最爱在暑期带娃旅游。上海至三亚的往返机票预订量均较2019年同期增长1倍以上，成为暑期往返机票订单…