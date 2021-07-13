厦门某知名快捷酒店被发现摄像头事件 案子破了！摄像头厦门酒店_新浪科技_新浪网

原标题：厦门某知名快捷酒店被发现摄像头事件，案子破了！ 最近，厦门“长青路某酒店房间发现微型摄像头案”备受关注。7月12日下午，厦门警方发布最新通报，这起案件告破，犯罪嫌疑人已被刑拘。 通报全文如下： “长青路某酒店房间发现微型摄像头案”告破，犯罪嫌疑人被刑拘！ 我市警方接到关于长青路某酒店房间发现微型摄像头的报警后，立即组织刑侦支队、思明分局及相关部门全力开展侦查。 经技术检验鉴定、深入研判分析和缜密侦查，我市警方于7月10日奔赴泉州，在某住宅小区抓获案件嫌疑人刘某煌（男，29岁，泉州人），并在其住处电脑和手机缴获其偷拍视频，目前未发现外传。 经审查，刘某煌供认其为满足个人偷窥欲望，从网上购买微型摄像头，入住长青路某酒店房间时，将微型摄像头安装到房间筒灯内，用于偷拍他人隐私。 目前，犯罪嫌疑人刘某煌因涉嫌非法使用窃听、窃照专用器材罪已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步审查中。警方同时敦促涉事酒店进行彻查整改。 厦门警方表示，对侵犯他人隐私的违法犯罪行为，将坚决依法惩处，绝不姑息！ 此前报道 7月7日，福建厦门警方通报长青路某知名快捷酒店被曝藏摄像头事件。厦门思明区警方第一时间受案调查…