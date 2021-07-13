深圳下十围解封一周：国际物流村重启，向全球发货_腾讯新闻

报料有奖 南都深圳报料电话：0755-82121212 “你别看这个村子不起眼，它实际上是深圳乃至全国物流业的中枢，连接着上下游。”缪杰森口中的“村子”，是指下十围村，福围社区的旧称。它也被业内人士称之为“国际物流村”。这片0.6平方公里的土地，聚集了大大小小3000家物流企业。然而，一场突如其来的疫情，却让川流不息的“国际物流村”按下了暂停键。 在6月18日、6月21日公布的两则深圳市新冠肺炎疫情情况通报中，有2例确诊病例与下十围村有关。6月18日，宝安区福永街道下十围商住街71号新蓝天公寓由低风险地区调整为中风险地区，下十围村进行封闭封控式管理，实行只进不出。 由此，一场蝴蝶效应在深圳物流行业掀起。 .6 平方公里 聚集3 000 家物流企业 “十几个同事在村里没出来。”6月18日上午8点半，在得知下十围村“停摆”的那一刻，缪杰森脑袋里有那么一瞬间的空白。 在物流行业摸爬滚打了十多年后，作为深圳市欧洲专线国际物流有限公司总经理，缪杰森已在深圳坂田、广州、中山、义乌均设立分公司，开拓了欧美物流专线线路，成为该行业里的中上游，但他仍旧将公司总部设立在距离下十围村仅2公里远的兴围社区。这…