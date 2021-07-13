@上海市民，9月18日这个时间段将进行防空警报试鸣_浦江头条_澎湃新闻-The Paper

上海市人民政府办公厅关于转发市民防办制订的《上海市2021年防空警报试鸣方案》的通知 各区人民政府，市政府有关委、办、局： 市民防办制订的《上海市2021年防空警报试鸣方案》已经市政府同意，现转发给你们，请认真按照执行。 上海市人民政府办公厅 2021年7月1日 上海市人民政府官网 图 上海市2021年防空警报试鸣方案 根据《中华人民共和国人民防空法》《上海市防空警报管理办法》等规定，2021年全民国防教育日（9月18日）在全市范围内（除浦东、虹桥国际机场地区外）组织防空警报试鸣，并结合警报试鸣组织防空演练。为此，制订本方案。 一、防空警报试鸣时间 防空警报试鸣安排在9月18日上午11时35分至11时58分进行。其中，11时35分至38分，试鸣预先警报（鸣36秒、停24秒，反复3遍为1个周期，时间3分钟）；11时45分至48分，试鸣空袭警报（鸣6秒、停6秒，反复15遍为1个周期，时间3分钟）；11时55分至11时58分，试鸣解除警报（长鸣3分钟）。 二、防空警报试鸣方式 组织本市固定防空警报器和机动防空警报器进行鸣放。上海广播电视台融媒体中心同步组织防空警报试鸣和防空演练电视同步直播。…