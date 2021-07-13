苏州酒店坍塌事故已救出14人 事故原因待调查苏州酒店坍塌_新浪司法_新浪网

原标题：直击苏州市吴江区酒店辅房坍塌事故现场：消防人员争分夺秒徒手搜救 中新网苏州7月13日电 （记者 泱波 朱晓颖）据当地政府消息，12日下午苏州市吴江区四季开源酒店辅房发生坍塌事故。经过紧张的搜救，截至13日6点30分，消防人员已从现场救出14名被困人员。 搜救工作彻夜进行。 泱波 摄 由于刚刚出梅，当地气温超过30℃。高温高湿的天气让救援现场异常闷热。中新网记者看到，救援队争分夺秒，在黄金救援期与时间赛跑，气氛忙碌而紧张。深夜，拆除坍塌建筑的电钻声、铁锤声仍不绝于耳。救援人员不时高喊：“下面有人吗？” 搜救工作彻夜进行。 泱波 摄 随着离雷达探测仪上被困人员的位置越来越近，救援人员用分组接力的方式，不间断地徒手挖掘，并利用小型工具进行挖掘救援。一名消防战士表示：“只要有一丝希望，就要进行百倍的努力。” 坍塌房屋受损情况严重。该建筑房龄较老，地处比较热闹的街市，周边围绕着居民区和门面房。 消防官兵们彻夜搜救至天明。 泱波 摄 中新网记者透过无人机的镜头观察到，救援现场应急大灯全部打开，灯火通明。桔红色衣服的消防官兵数量众多，密密麻麻散布在坍塌废墟的各个角落，搜寻生命迹象。坍塌房屋之…