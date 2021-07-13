梁建章：放下包袱，我更新我民宿旅游业在线旅游乡村旅游携程_手机网易网

潮头|梁建章：放下包袱，我更新我 2021-07-13 09:25:27 潮头 《潮头》是网易科技新推的关注新经济热门人物的栏目，“大浪翻滚，谁立潮头” ，《潮头》致力还原热门KOL和青年领袖的商业密码和人生理想。 文|闫妍 2012年，一本名叫《中国人太多了吗？》的书悄然面世，就像它的作者 携程 联合创始人兼董事局主席梁建章一般，带着敏锐、思辨和笃定，强烈的向大众指出，“中国人口的生育率已经很低，即将步入老龄化社会，长此以往，将面临经济缺乏活力，男女比例失调、社会不稳定以及国力衰落等各类问题。” 梁建章始终建议大力鼓励生育，坚持“开麦”游说，警示社会重视。 “世界的不确定性大大增加，但人口这件事是可以确定的，中国需要更多的孩子，使得我们能在新经济领域保持市场规模、人才规模优势，使得我们经济的创新活力长久不衰。”梁建章讲。 针对三孩政策的放开，他解读为，“这释放出了一个重要的信号，我们的政策从限制生育，真正的开始要走向鼓励生育了。”但也从政策落实的可操作性指出，未来还有很多实际问题需要去重点考虑，包括“应该普及大学通识教育、避免教育深度内卷、在住房成本、养育成本和教育等方面切实降低普通…