印度出现“报复性”旅游 专家担忧引发第三波疫情

当下印度正值旅游旺季，自6月底印度各地陆续实施有条件解封之后，印度民众纷纷前往山区避暑。这给当地的防疫、交通和住宿带来了巨大问题。 据印度媒体7月12日报道，由于游客人数众多，过去几天，印度北部山区的北阿肯德邦和喜马偕尔邦的公路出现严重拥堵。 在不少旅游点不戴口罩、不遵守社交距离要求的人不在少数。印度健康专家警告说，此时不遵守防疫要求可能会导致第三波疫情快速到来。 北阿肯德邦警方的记录显示，已经有接近4400辆汽车因为乘车人没有核酸检测阴性报告和酒店预订证明而被劝阻进入山区。据报道，上周末前往北阿肯德邦的道路拥堵严重，拥堵时间长达数小时。随着北阿肯德邦的游客不断涌入，该邦首席部长表示，强制要求酒店入住率不得超过50%。 同样地处山区的喜马偕尔邦，游客人数也不断增加，特别是在周末，当地政府不得不在山区部署更多警察。该邦旅游部门的数据显示，自5月以来，已有超过130万名游客访问了喜马偕尔邦。而自6月底，新冠疫情防控要求放宽以来，约有60万民众来到该邦。仅7月10日就有近1万辆汽车进入山区。喜马偕尔邦的酒店入住率在疫情严重时几乎为零，现在已经上升至80%。(总台记者 王建兵)