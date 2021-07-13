云顶新耀与思派健康科技达成战略合作

多维度提升患者创新药品可及性

上海2021年7月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年7月13日，云顶新耀与思派健康科技在上海签署战略合作备忘录，双方将基于自身发展和业务布局，在肿瘤和特殊治疗领域建立全面、深入的合作伙伴关系，探索创新健康解决方案，构建新型患者健康服务模式，更好地满足医生和患者的需求。云顶新耀首席执行官薄科瑞博士与思派健康科技总裁、联席首席执行官李继先生分别代表双方出席并签署了战略合作备忘录。

根据战略合作框架内容，双方将结合各自的优势与资源，开展多渠道全面合作，云顶新耀将依托思派大药房领先的肿瘤和特殊疾病新特药服务平台，全面提升患者对创新药品的可及性，并通过加入思派健康科技参与的创新商业普惠式健康保险项目，进一步提升患者支付可及性，助力患者用得上、用得起创新药。双方还将依托互联网创新平台和专业的患者服务团队，开展医患管理创新合作，联接软件与硬件、院内与院外、线上与线下，打造一体化的肿瘤和其他重疾防控和管理新模式，优化医疗服务效率，助力患者提升疾病管理能力，提升患者服务可及性。同时，基于思派健康科技的数据网络和随访系统，双方将探索以创新方式协助制药企业开展新药上市及后续的真实世界研究等，高效推动创新药临床开发进展。

云顶新耀首席执行官薄科瑞博士表示：“作为一家初创的生物医药公司，云顶新耀专注于创新药开发及商业化，致力于满足大中华区及亚洲其他市场尚未满足的医疗需求。‘患者优先’、‘协作共赢’是我们的企业核心价值观的主要内容，我们始终从患者利益出发，持续向患者提供创新药品，满足医疗需求，实现药物的可及性，提高人们的健康水平。我们的成功取决于有效、紧密的合作。我们非常高兴与思派健康科技达成战略合作，为促进创新药的可及性、助力医生高效管理患者、推动患者健康水平和生命质量提高，为产品迈入商业化阶段，迈出了坚实和意义深远的新一步。”

思派健康科技总裁、联席首席执行官李继先生表示：“依托医学创新服务、药物创新服务、健保创新服务三大事业群，思派健康科技已构建覆盖全国的‘医、药、健保、数据’全闭环服务链。自成立以来，思派健康科技始终坚持‘做对医生和患者有益的事’，这与云顶新耀秉持的价值观不谋而合。我们很高兴和云顶新耀达成战略合作，未来双方将共同探索创新药品的可持续商业模式，进一步提升药品可及性和患者依从性，切实帮助患者享有更好的生活质量。同时，借助合作契机，我们也将在创新药全生命周期管理方面展开更多维度的探索与合作，为患者带来更好的治疗方案。”

关于云顶新耀

云顶新耀是一家专注于创新药开发及商业化的生物制药公司，致力于满足大中华区及亚洲其他市场尚未满足的医疗需求。云顶新耀的管理团队在国内外高质量临床开发、药政事务、化学制造与控制(CMC)、业务发展和运营方面拥有深厚的专长和丰富的经验。云顶新耀已打造了8款有潜力成为全球同类首创或者同类最佳的药物组合，其中大部分已经处于临床试验后期阶段。公司的治疗领域包括肿瘤、自体免疫性疾病、心肾疾病和感染性疾病。有关更多信息，请访问公司网站：www.everestmedicines.com。

关于思派健康科技

思派健康科技成立于2014年，经过7年的发展，形成以“医、药、健保、数据”四重构架为基础，覆盖全国的特药服务网络、专业临床医生网络和医疗网络，成为中国临床肿瘤和重疾领域领先的专业医学和医疗综合服务平台。目前公司在广州、北京、上海设立三个业务总部，囊括三大业务体系：医学创新服务事业群、药物创新服务事业群以及健保创新服务事业群。

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