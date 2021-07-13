新投资将用于加速Algolux强大的且可扩展的计算机视觉和图像优化解决方案的市场采用

蒙特利尔2021年7月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球知名的计算机视觉软件公司Algolux今天宣布已在B轮融资中募集到1840万美元。这一轮融资由Forte Ventures和Drive Capital共同领投，其他投资方包括新投资方Investissement Quebec、Castor Ventures和Nikon-SBI Innovation Fund以及现有投资方GM Ventures、Generation Ventures和Intact Ventures。

根据Yole Development和Global Market Insights各自的研究，预计到2025年全球汽车摄像头的出货量将超过3亿台，收入将达到250亿美元。全球对车辆和乘客安全的担忧不断增加，加上基于摄像头的高级驾驶辅助系统（ADAS）的技术进步加速，将继续推动行业增长。同时，卡车在实现自动驾驶方面取得了巨大进展，其庞大的车身为计算提供了一个更好的平台，并为传感器提供了更好的视场。 遗憾的是，整体感知堆栈中最广泛部署的组成部分——视觉仍然受到低光和恶劣天气条件下的性能问题的阻碍，使得对SAE 2 级及以上级别的支持更具挑战性。事实上，过去十多年来，美国的城市车祸死亡人数和死亡率一直在上升。

Algolux的计算机视觉和图像优化解决方案解决了ADAS和自动驾驶汽车的关键安全问题。Algolux是第一家使用计算成像技术设计算法的公司，将摄像头作为整体感知堆栈的一部分，大胆摒弃了传统的孤立方法。此举解决了低光、低对比度等恶劣情况以及物体探测、成像和几何估计方面的障碍。此外，使用物理摄像头模型还减少了一个数量级的培训数据需求。这使得Algolux技术在平均精度（mAP）上比商业解决方案高出多达60个百分点。

“我们很高兴能在公司发展轨迹中迈出下一步，并在杰出投资者的信任和支持下这样做。Algolux在全球范围内积极与领先的原始设备制造商、一级供应商和二级供应商济宁合作。我们一致的主题是客户希望在乃至最具挑战性的现实世界中显著提高驾驶和停车视觉系统的性能，” Algolux首席执行官Allan Benchetrit表示。

Forte Ventures合伙人Louis Rajczi表示：“我们充满信心，相信计算机视觉系统将成为未来汽车安全和功能的一个日益重要的组成部分，并成为LiDAR和Radar等其他传感器的必要补充。我们明白这些摄像头系统必须在极具挑战性的环境（低光、恶劣天气、刺眼等环境）中运行，并相信Algolux已开发出世界一流的解决方案，能够在这些类型的条件下提供卓越的性能。"

“我们很荣幸能与Algolux合作，并支持其增长和创新计划。我们的参与表明，我们希望在准备推动经济发展的战略行业为魁北克企业提供支持。我们相信，作为领先的AI提供商已在先进汽车市场中脱颖而出的Algolux将在国内和全球范围内取得成功并一举成名，”Investissement Quebec总裁兼首席执行官Guy Leblanc表示。

Algolux最近入选2021年CB Insights AI 100强全球最具创新性的人工智能初创企业名单，其将利用这笔资金实现以下三个目标：

加速在整个移动市场采用Algolux屡获殊荣的产品

发展其工程和客户赋能团队以扩大全球支持

扩展到由摄像头应用支持的其它垂直市场

作为此轮融资的一部分，Forte Ventures合伙人Louis Rajczi和Generation Ventures总裁Alistair Mitchell加入了Algolux的董事会。Real Ventures董事会合作伙伴Alan MacIntosh将担任董事会观察员职位。

Algolux还宣布任命Matthias Schulze担任欧洲和亚洲副总裁。Schulze是一位拥有20多年管理经验的ADAS资深人士，将帮助加速Algolux的产品上市战略。此前，他曾在Visteon担任技术管理副总裁。更早之前，他曾在戴姆勒公司任职超过29年，担任与自动驾驶、ADAS和远程信息处理相关的领导职务。Schulze 先生长期以来一直与欧盟委员会、德国联邦经济和技术部、教育和研究部以及日本的国土交通省合作，因此他非常适合帮助Algolux扩大其在欧洲和亚洲的业务范围。

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Algolux完成1840万美元B轮融资 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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