亚朵再度更新招股书 中高端酒店市场“围猎”升级招股书经济型华住亚朵酒店_手机网易网

财联社（北京，记者 李丹昱）讯 中高端 酒店 市场竞争正不断升级。7月13日， 亚朵 再次更新 招股书 ，透露其二季度仍在加速开店。至2021年6月30日，亚朵在营酒店数升至654家，房间数量为76638间，仍未披露具体上市时间。 而 华住 集团（HK:01179）也在近日将“桔子水晶”品牌升级，想进一步在中高端酒店市场“分一杯羹”。 “酒店作为资本密集型行业，现金流充沛的企业才能锁定核心物业，亚朵急于上市也是受此影响。但目前中高端酒店市场进入存量市场竞争阶段，疫情后期投资人普遍比较谨慎，行业竞争异常激烈。”酒店投资人冯少辉对记者表示。 加盟商“争夺”战 随着 经济型 酒店不断出清，中高端酒店品牌逐渐成为各大酒店集团的业绩支撑。根据华住财报显示，截至2021年3月31日，其中高端酒店待开业数量为1369家，而经济型酒店待开业数量为1280家，已经实现反超。 华住CEO金辉在接受采访时表示，中高端酒店是华住非常核心的阵地、战场。过去几年，华住在中高端市场的投入和运营非常认真。 据最新招股书显示，以中高端酒店为主的亚朵也在加速开店。截至2021年6月30日，亚朵在营酒店数由Q1的608家升…