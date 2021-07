北京商报讯(记者 关子辰 吴其芸)7月13日, 亚朵 集团再次更新了 招股书 ,此次亚朵在招股书中披露了2021年第二季度的 经营 数据。截至2021年6月30日,亚朵在营 酒店 总数为654家,房间数量为76638间。 与此同时,招股书还显示,亚朵第二季度所有酒店的入住率为76.9%(不包括被征用的酒店)。同时,第二季度亚朵所有酒店(不包括被征用的酒店)的RevPAR为352.3元。 此外,北京商报记者还了解到,原计划于7月1日在美国上市的亚朵酒店,又一次暂停了上市的脚步。甚至此前还有业界猜测,亚朵此次IPO不能如约进行的原因或许是因其招股书涉嫌造假所致。不过对于IPO变数一事,亚朵并未给出官方回复。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the