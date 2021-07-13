全国多地通知：未接种疫苗将无法进入医院住院部、养老院、学校_腾讯新闻

陕西韩城 据陕西“韩城发布”7月13日消息，韩城市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室发布关于在全市重点公共场所开展查验疫情防控码的通告。对出入商场超市、宾馆酒店、餐饮门店、火车站、汽车站及公共交通工具、文化娱乐场所、体育场、医疗机构、政务大厅、羁押场所、养老院、宗教场所等各类重点公共场所的人员，开展新冠病毒疫苗接种查验工作。 对进入上述重点公共场所的人员，要查验其疫情防控码，对显示没有接种过新冠病毒疫苗的人群，原则上不能进入（持有医疗机构或接种单位出具的接种禁忌证明人员除外；近期接种过第一剂次，第二剂次接种时间未到人员除外），并提醒其尽快接种新冠疫苗；对显示为黄码或红码的人员，立即进行管控，安置到临时隔离点或隔离区，向市应对办疫情防控组报告，直至相关处置人员到场后移交。 从2021年7月13日0时开始，进行试点；7月15日0时开始，全面启动实施。 四川高县 7月12日，四川省宜宾市高县新冠肺炎疫情应急指挥部发布《高县疫情防控通告》。通告要求，凡年满18周岁以上（户籍不限）且无疫苗禁忌症的人员均须接种。 7 月27日起，原则上不允许未接种人员（有禁忌症除外）进入医疗机构住院部…