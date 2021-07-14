浙江一女子以携程“杀熟”诉请退一赔三，获法院支持携程浙江省_新浪科技_新浪网

原标题：浙江一女子以携程“杀熟”诉请退一赔三，获法院支持 来源：人民法院报 同样预定的是豪华湖景大床房，还是享受八五折优惠价的钻石贵宾客户，为什么自己通过App预定的酒店房间价格会比别的旅客贵一倍？近日，浙江省绍兴市柯桥区人民法院开庭审理了胡女士诉上海携程商务有限公司侵权纠纷一案，并当庭宣判，判决被告上海携程商务有限公司赔偿原告胡女士 投诉 后携程未完全赔付的差价243.37元及订房差价1511.37元的三倍支付赔偿金共计4777.48元，且被告应在其运营的携程旅行App中为原告增加不同意其现有“服务协议”和“隐私政策”仍可继续使用的选项，或者为原告修订携程旅行App的“服务协议”和“隐私政策”，去除对用户非必要信息采集和使用的相关内容，修订版本需经法院审定同意。 法院经审理查明，胡女士一直通过携程App预订机票、酒店，因此，胡女士是该平台享受八五折优惠价的钻石贵宾客户。2020年7月，胡女士像往常一样，通过携程App订购了浙江舟山希尔顿酒店的一间豪华湖景大床房，支付价款为2889元。然而，离开酒店时，胡女士偶然发现，酒店的实际挂牌价仅为1377.63元，胡女士不仅没有享受到星级客户应…