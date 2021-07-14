内蒙古两地发文：25日起未接种新冠疫苗者不允许进入重点场所_凤凰网

内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗、兴安盟科右中旗发文：7月25日起，原则上不允许未接种人员（持证明者除外）进入医疗机构、养老院、学校、景区景点等重点场所。农贸市场摊主未接种疫苗不允许出摊经营。鼓励旗内各景区景点、电影院、宾馆、酒店、超市、餐饮单位、通信运营商等各类服务行业主动推出针对已接种新冠疫苗人员的消费优惠措施。 巴彦淖尔市杭锦后旗关于进一步加强新冠病毒疫苗接种工作的通知 各镇、太阳庙农场，旗委各部、委、办、局和各人民团体，旗直各部门，驻旗各单位： 当前，国外疫情形势仍然严峻复杂，近期国内广东、云南等地先后出现本土病例。为有效阻断新冠疫情传播，国家实施新冠疫苗免费接种，这是党和国家对广大人民群众的关心关爱，是保障广大人民群众生命安全和身体健康的重要举措，也是构建全民免疫屏障的重要途径。为切实做好新冠肺炎疫情常态化防控，加快推进新冠疫苗接种工作，现将有关事项通知如下： 一、根据国家和自治区、市安排部署，凡年满18周岁以上（户籍不限）且无接种禁忌症的人员均须接种新冠病毒疫苗，在7月25日前完成第一针剂接种，8月25日前完成第二针剂接种。为筑牢全民免疫屏障，巴彦淖尔市杭锦后旗设立了14个疫苗接种…