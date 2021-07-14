携程金牌旅行团集结！ “旅游+运动”热度上涨235%

随着东京奥运会的临近，7月14日，携程官宣，携程金牌旅行团正式成团！该金牌团由乒乓代表人物刘国梁、马龙、刘诗雯组成，分别担任携程旅行精选官、携程旅行体验官、携程旅行分享官。他们既是运动场上拼搏努力的战士，也是生活中会玩会选的旅行达人，他们号召大家，一起感受出发的美好，发现这个夏天的旅行新“趣”处。 据悉，此次携程金牌旅行团首次亮相，是携程打造“旅游营销枢纽”战略下的又一重要举措。也是在奥运会开幕前夕，鼓励用户体验奥运、发现精彩旅行的一次积极探索。 携程金牌旅行团首次亮相 分享旅行心得 旅行怎么订机票？酒店住哪里？怎么找优惠？在携程最新发布的品牌宣传片中，金牌旅行团合体集结，开启奇妙旅行。刘国梁在舒适机舱中展开了虚拟的“乒乓较量”；马龙在度假酒店里跟着乒乓体验了一场“海岛之旅”；刘诗雯在携程社区找寻旅行灵感，穿越到热闹街市，上演了精彩的“乒乓秀”。 谈及旅行，作为携程旅行体验官，马龙表示，喜欢一场说走就走的旅行，“希望有机会去江浙、西南地区深度旅游，比赛结束之后要好好用旅行来放松”。携程旅行分享官刘诗雯则透露，“平时喜欢在携程社区上种草，把旅行达人们推荐的好吃好玩的收藏起来，做成旅行攻略…