苏州酒店坍塌，酒店“坪效梦”背后容易被忽视的建筑盲区_凤凰网

7月12日15时33分左右，苏州市吴江区松陵街道油车路四季开源酒店店铺房屋发生坍塌，事件发生后便得到了多方关注。据了解，现场被困人员有23名，截至7月13日7时，已救出被困人员14人，其中1人已无伤回家，8人遇难，目前还有9名失联人员正在全力搜救中。 根据多家媒体报道，此酒店所在建筑有超过30年的历史，但倒塌的部分则是近几年新盖的四层楼。业内人士猜测坍塌原因疑似酒店装修破坏承重墙。此事也为酒店行业敲响了警钟。 酒店重装和改造升级对于酒店来说并不陌生，根据不同时期客群定位和业主需求的不同，酒店会进行大大小小的装修改造，但是改造依然要遵循“建筑基本法”。不少酒店在出建或者改造过程中热衷于高坪效，反而忽略了酒店本身的建筑设计水平和安全漏洞，这对于酒店未来发展来看，永远拥有难以解决的隐患。那么如何在保证建筑安全的基础上合理设计或改造应当成为酒店方和业主方关注的重点。 酒店不仅是一个劳动密集型行业，还是一个资产密集型行业。如果用一句话来形容当今酒店业的投资现状，笔者认为整体产能过剩，经营效益差，投资回报低，而新冠疫情的暴发更是让整个行业雪上加霜。作为商业地产的业态之一，酒店以往都用间夜作为统计…