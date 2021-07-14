携程：助力五五购物节 成交订单GMV达20亿元互联网

7月14日，上海市商务委发布第二届“五五购物节”的“成绩单”。据了解，本届“五五购物节”期间，共举办了380余项重点活动、1900余项特色活动，有效激发了市场活力、释放了消费潜力。 为助力此次购物节，携程依托平台优势，通过旅游直播、大促、旅行盲盒等方式，全面激发上海、苏州两地旅游消费市场潜力。最新数据显示：五五购物节期间，携程通过2次话题互动、2场活动促销和4场线上直播，为苏沪两地带来约3.5万篇社区内容，1.8亿曝光量，成交订单GMV达20亿元。 上海旅游人次同比恢复率达107.8% 五五购物节期间，谁喜欢买买买？携程数据显示：北京、苏州、杭州、南京、深圳、广州、无锡、成都、天津等地的游客为当之无愧的“剁手一族”。值得一提的是，今年五五购物节期间，消费人群年轻化趋势显著，“95后”成为消费主力军。 从消费情况来看，北京、四川、广东的游客人均消费更高。其中，70后、80后人均消费均高于500元。游客出行热情的上涨，持续释放消费需求，也撬动旅游市场急速升温。从携程数据中可看出，五五购物节期间，上海市旅游人次对比2019年同期，恢复率达到107.8%，苏州市恢复率为108.1%，两地市场…