科技+文化+旅游，腾讯云助力四川打造智慧文旅强省文旅腾讯云四川省_新浪科技_新浪网

原标题：科技+文化+旅游，腾讯云助力四川打造智慧文旅强省 7月13日，四川文旅企业联盟联合腾讯云在成都正式发布“百万上云补贴计划”，以助力更多文旅企业加快数字化转型，推进科技与文旅深度融合。当天，双方联合举办的“创新驱动文化和旅游产业高质量发展”高峰论坛吸引了数百名来自产学研和生态的行业专家参与。 “天府之国”四川拥有得天独厚的旅游资源，其独特的巴蜀文化是世界多元文化不可或缺的组成部分。目前，四川正在加速发展数字经济，积极推动“科技+文化+旅游”创新融合，实现四川文化事业、文化产业和旅游业高质量发展，以加快推进四川在“十四五”期间建成文化和旅游的强省。 腾讯云副总裁潘华在论坛现场表示，腾讯云作为文旅产业数字化助手，期待用“新科技、新玩法”驱动四川“巴蜀文化”创新发展，打造四川文旅消费“新体验、新场景”，不断吸引各类消费客群，持续推动文化旅游产业社会价值创新，衍生出新文旅生态。 腾讯正积极与四川文旅机构深入合作，打造智慧文旅标杆项目，其中包括与成都市政府携手建设总长达16930公里的“天府绿道”、 联合成都某博物馆建设智慧化“熊猫之都”以及与三星堆博物馆达成新文创战略合作等。同时，腾讯全…