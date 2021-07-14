促进实现全体人民住有所居-时讯 -中国网地产

新市民，特别是城市里的年轻人迎来保障性租赁住房的大利好！ 日前，国务院办公厅印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》（以下简称《意见》），提出要扩大保障性租赁住房供给，缓解住房租赁市场结构性供给不足，推动建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，推进以人为核心的新型城镇化，促进实现全体人民住有所居。 这一新政受到社会各界的广泛好评。大家普遍认为，《意见》牢牢攥住了“增加供应”这个“牛鼻子”，提出了一系列实实在在的举措，对于改善居住条件、增加民生福祉有着十分积极的意义。 建设更多保障性租赁住房 住有所居，是提升老百姓获得感的着力点。 在国新办举行的国务院政策例行吹风会上，住房和城乡建设部副部长倪虹表示，经过多年发展，我国住房保障能力持续增强，累计建设各类保障性住房和棚改安置住房8000多万套，帮助2亿多困难群众改善了住房条件。同时，随着城镇化进程的加速和流动人口规模的扩大，进城务工人员、新就业大学生等新市民、青年人的住房困难问题也比较突出，需加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。 如何盘活现有建设用地资源？《意见》给出了一揽子针对性措施。 在农村集体土…