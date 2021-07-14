有望在2021年实现运营碳中和

北卡罗莱纳州夏洛特市2021年7月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球领先的投资管理公司之一霸菱今天宣布，将在2030年或之前实现温室气体（GHG）净零排放，並计划从2021年开始完全抵消排放量，并在剩余时间内实施减排计划。霸菱还公布了其长期可持续性路线图中的关键进程。

霸菱主席兼行政总裁 Mike Freno表示：“帮助建立一个可持续发展的未来，以服务于我们的客户、同事和社区是我们使命的核心，也有利于我们业务的长期增长和盈利能力。”

多年来，霸菱一直致力于实现环境和社会运营目标。通过此公告，本公司现正制定其到2030年或之前实现全球运营净零排放的路线图。

“虽然我们在2021年需要利用碳抵消来实现碳中和，但我们真正的重点是改变员工和合作伙伴的行为，让我们能够实现净零排放目标。”霸菱可持续发展总监Sarah Munday表示，“例如，我们计划在今年第三季度或之前对航空商务旅行征收内部碳税，并希望在未来几年将这一举措扩展到我们业务的其他碳排放领域。”

Munday表示，霸菱将透明度作为核心价值，并将公布其实现净零排放的进展，以2019年总温室气体排放量为21,688吨或每名员工10.83吨的基准线开始减排。她表示：“只有通过严格的测量和报告，我们才能实现问责制以推动真正变革。”

正在进行的其他减排里程碑包括将霸菱管理的所有设施转换为可再生能源设施，目标是到2022年或之前将范围1和2的排放量减少100%。

霸菱将通过符合环球报告标准的年度公开报告来追踪和通报其温室气体减排目标的进展情况。本公司的承诺是与母公司美国万通(MassMutual)协调制定，美国万通在今年较早时候公布了与《巴黎协定》第4.9条保持一致的净零排放目标。霸菱正在积极支持美国万通的气候承诺，即到2030年或之前实现运营净零排放和到2050年实现GIA净零排放。

霸菱自2014年以来一直是联合国《负责任投资原则》（PRI）的签署方， 並自2019年以来一直是《气候行动100+》的成员，也是《气候相关财务披露》(TCFD)的公共支持者和《联合国全球契约》(UNGC) 的成员。

这些承诺扩充了公司现有的可持续发展活动。例如，霸菱全球技术和运营团队已经将公司在欧洲的数据中心的碳排放减少了74%，霸菱伦敦办事处的运营则100%使用可再生能源和绿色燃气。此外：

霸菱的伦敦办事处因其循证应用而在2020年获得了IWFM“积极气候行动奖”，展示了自2018年入驻20号老贝利街 (20 Old Bailey) 办公空间以来实施的11项具有环境影响力的举措。该办事处在施工过程的设计前和装修阶段都获得了BREEAM杰出评级，并于2021年获得ISO 14001认证。

在纽约市，霸菱位于麦迪逊 340 号 (340 Madison)的办公大楼获得Energy Star和Fitwel认证，并获得2021年Fitwel“最佳健康建筑奖”。

霸菱位于北卡罗莱纳州夏洛特市的全球总部通过了室内设计和施工的LEED Gold认证。这座建筑物即300 South Tryon，同时因其建筑核心和外壳还获得了LEED Gold认证以及Energy Star认证，并且正在寻求Fitwel认证以及运营和维护方面的LEED Gold认证。

如需了解有关霸菱可持续发展政策和实践的更多信息，请访问：https://www.barings.com/about-us/investing-responsibly/ 。您亦可以通过以下网站观看霸菱可持续发展总监Sarah Munday讨论霸菱的运营净零排放承诺的视频： https://www.barings.com/viewpoints/the-road-to-net-zero。

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霸菱宣布2030年全球运营净零排放目标 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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