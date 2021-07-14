北京2021年7月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 美国管理会计师协会（IMA）近日宣布任命J. Stephen McNally（CMA、CPA、MBA）为2022财年（2021年7月1日至2022年6月30日）全球董事会主席。



美国管理会计师协会（IMA）2021-2022财年全球董事会主席J. Stephen McNally（CMA、CPA、MBA）

作为IMA全球董事会主席，McNally将积极寻求以技术战略为动力，加快管理会计行业发展，同时帮助IMA成员成为高效且全面发展的管理会计师和财务专业人士。此外，他将助力来自小企业的IMA成员带领所在企业走出新冠疫情的负面影响，迎来复苏与发展。

担任全球董事会主席期间，McNally将兼任IMA常设治理委员会主席及提名委员会成员。他是IMA托莱多分会成员，并曾担任IMA全球董事会与道德委员会之间的联络人。

“我很荣幸担任IMA全球董事会主席。我迫切希望能够为IMA成员及其所在组织带来积极影响，”McNally表示。“作为全球董事会主席，我希望将我对管理会计的热忱传递给他人，并进一步加强IMA的作用，帮助财会专业人士，特别是全球的注册管理会计师，成为全面的业务合作伙伴。”

McNally曾代表IMA出任COSO（美国反虚假财务报告委员会下属发起人委员会）2011-2013年度顾问委员会成员，参与了COSO《内部控制—整合框架》的更新工作。他还曾担任IMA领导力学院讲师，以及IMA常设成员关系和绩效监督与审计委员会与2017年度IMA年度会议计划委员会主席。

McNally拥有超过25年的企业财务与业务管理经验，并兼具创新性与战略性。他现任全球领先的可持续包装创新解决方案提供商Plastic Technologies Inc . 首席财务官，负责该公司各项财务与信息技术业务。此前，他曾担任金宝汤（Campbell Soup）旗下最大的供应链业务部门财务主管，该业务部门位于俄亥俄州西北部。

J. Stephen McNally获任IMA 2022财年全球董事会主席 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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