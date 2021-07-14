携程涉嫌“大数据杀熟”案，一审判了携程大数据杀熟判决_新浪科技_新浪网

来源：视觉中国 记者/ 郑萃颖 7月7日，浙江省绍兴市柯桥区法院审理了胡女士诉讼上海携程商务有限公司侵权纠纷一案，原告方认为携程存在“大数据杀熟”的侵权行为，法庭一审判决原告胜诉。 根据法庭判决，被告携程赔偿原告未完全赔付的差价243.37元，及订房差价的三倍支付赔偿金，共计4777.48元；且被告应在携程旅行App中为原告增加不同意其现有“服务协议”和“隐私政策”仍可继续使用的选项。 携程集团已就此事发布说明函，称携程作为平台，在此单服务中“如实展示产品售卖价及其相关信息”，在整单服务中“不存在虚假宣传及欺诈行为”，携程将保留上诉权利。 根据庭审视频，原告胡女士于2020年7月18日在携程App预定了舟山 希尔顿酒店 一间豪华湖景大床房，支付价格2889元，次日却发现酒店该房型的实际挂牌价加上税金、服务费仅为1377.63元。 胡女士认为，作为携程钻石贵宾客户，她非但没有享受到会员优惠，还支付了高于实际产品价格的费用，遭遇了“杀熟”。 由于胡女士长期使用携程预订机票、酒店等产品，原告方因此质疑携程是否利用用户画像，如价格不敏感、不索要发票等消费习惯，抬高价格，欺诈销售。同时，原告方质…