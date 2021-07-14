南航成内地首家参与国际航协旅行通行证测试航企航空旅行旅客航协航空公司_手机网易网

北京商报讯（记者 肖玮）7月14日南航宣布，已与国际 航空 运输协会（以下简称"国际 航协 "）正式签署协议，成为中国内地首家参与国际航协 旅行 通行证测试的航空公司。据介绍，参与测试对推动我国国际旅行健康证明与国际标准接轨、实现国际 旅客 数字化无接触式出行、有效防止国外疫情输入等具有重要意义。 国际航协旅行通行证（IATA Travel Pass）是一款移动应用程序，可帮助旅客根据各地关于国际旅行新冠病毒检测或疫苗接种的要求，提供、管理自己的旅行健康证明。各地主管部门也可在该App中掌握旅客申报的病毒检测或疫苗接种状态，杜绝纸质核酸检测证书造假等问题。在旅客量激增时，国际航协旅行通行证可有效提升航空公司、机场和出入境边检部门的效率，大幅减少国际旅客在机场的等待时间，有利于全球航运业早日恢复正常。 公开消息显示，为重振各国政府和航空旅客的出行信心，进一步促进各国安全的开放边境，重启航空旅行，国际航协于2020年11月推出了基于全球标准的国际航协旅行通行证。目前，全球已有超过 70 家航空公司正在试用或承诺测试国际航协旅行通行证， 包括新加坡航空、卡塔尔航空、阿联酋航空、英国IAG航空…