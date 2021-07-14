海报直击｜苏州酒店坍塌 青岛小伙吃拉面躲过一劫 店主：他又来吃面给了我88元表示感谢拉面馆酒店坍塌拉面拉面店_手机网易网

海报直击｜苏州酒店坍塌 青岛小伙吃拉面躲过一劫 店主：他又来吃面给了我88元表示感谢 2021-07-14 16:18:10 大众网 大众网·海报新闻记者 梁雯 庄滨滨 仪首歌 苏州报道 酒店 坍塌 ，23人被埋，17人遇难。7月12日下午3点33分左右，苏州市吴江区四季开源酒店辅房发生坍塌，满天的尘土让站在酒店大院门口的住客王先生目瞪口呆。因为出去吃了一碗兰州 拉面 ，刚入住四季开源酒店的王先生躲过一劫。7月14日，大众网·海报新闻记者采访了王先生曾光顾的这家兰州 拉面馆 。店主马先生对这件事印象深刻，并告诉记者酒店坍塌后，王先生还来店里吃了一次面，表示感谢并转给他88元。 据媒体采访和王先生发表的自述文章，7月12日一早，王先生从山东青岛开车开了8个小时到苏州市吴江区出差，在美团选中了四季开源酒店并入住207房间，到酒店已经是当天下午3点左右了。因为开了一天车很饿，再加上当时酒店装修施工声音很大，王先生决定先出去吃饭。他走了10来分钟，走进了马先生所开的兰州拉面馆。 王先生当时吃面的兰州拉面馆